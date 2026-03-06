Ricetta
Ospedale e sanità

Meno burocrazia per l'anagrafe sanitaria

Allineamento con i dati ufficiali della popolazione residente

Altamura - venerdì 6 marzo 2026 Comunicato Stampa
Dal 1° marzo è in funzione l'Anagrafe nazionale assistiti (Ana) integrata con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (che riunisce le anagrafi comunali). Il passaggio è avvenuto in Puglia, in contemporanea con le altre Regioni italiane. L'Anagrafe nazionale assistiti, prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo giugno 2022, è una banca dati centralizzata che raccoglie le informazioni anagrafiche e amministrative dei cittadini iscritti al Servizio sanitario nazionale e supera la frammentazione delle singole anagrafi regionali.

I cittadini non dovranno compiere alcuna operazione. Il passaggio dei dati già in possesso dell' anagrafe comunale saranno rese disponibili automaticamente all'anagrafe sanitaria. Il nuovo sistema ha, infatti, l'obiettivo di semplificare le procedure, riducendo i passaggi burocratici ed è destinata a garantire:
• uniformità su tutto il territorio nazionale, con dati sanitari accessibili in maniera uniforme e aggiornata in tutte le regioni;
• evitare disallineamenti tra anagrafe sanitaria e anagrafe dei comuni;
• maggiore efficienza nei servizi sanitari, facilitando le prenotazioni e la gestione delle prescrizioni;
• continuità dell'assistenza, anche in caso di spostamenti, con dati disponibili rapidamente anche in situazioni di emergenza.

Meno burocrazia per i cittadini. Il primo: in caso di cambio di residenza, ad esempio, i nuovi dati inseriti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente saranno "visti" dall'Anagrafe nazionale assistiti che ne darà comunicazione alla Regione o Provincia autonoma e all'Asl di competenza e, contemporaneamente, provvederà ad aggiornare nel proprio sistema i dati (senza che il cittadino debba recarsi negli uffici Asl). In questo modo anche la procedura di scelta del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a seguito di un cambio di residenza, diventa più semplice.
  • Azienda Sanitaria Locale
  • sanità
