Trattamenti di disinfestazione e derattizzazione

Nel mese di luglio verranno effettuati tre interventi di disinfestazione notturna e altri trattamenti di igiene urbana quali monitoraggio e interventi antilarvali (per il contrasto alla proliferazione di zanzare) e trattamenti di derattizzazione nel territorio comunale.La prima disinfestazione notturna si terrà stasera, a partire dalle ore 23.00 e sino alle 5 del giorno successivo. Le raccomandazioni sono quelle consuete: tenere chiuse le finestre, non esporre biancheria e generi alimentari, ecc.Gli altri trattamenti notturni di disinfestazione sono previsti il 21 e il 28 luglio.In questi giorni sono diverse le segnalazioni sulla presenza di cavallette. Una lettrice, ad esempio, ci segnala: "In zona Trentapilli, precisamente via Caduti delle Foibe, c'è un'infestazione di cavallette. Avremmo bisogno del comune di Altamura per la disinfestazione".