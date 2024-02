Winter Cups: prova superata per il Circolo Tennis di Altamura

Sono l'Olanda e la Slovacchia le rappresentative nazionali di under 14 maschile che si sono qualificate alla finale nella tappa di Altamura del "Tennis Europe Winter Cups", la principale competizione di tennis indoor per giovani.Quattro le tappe europee che si sono svolte nello scorso fine settimana per le "Dunlop Cups": Vierumaki in Finlandia, Pornic in Francia, Altamura in Italia, Poznan in Polonia. Sui campi del Circolo tennis di Altamura sono state ospitate le gare delle selezioni nazionali under 14 di Bulgaria, Croazia, Cipro, Italia, Olanda, Slovacchia, Slovenia e Turchia. Le finali si terranno a Niederzier in Germania dal 15 al 17 febbraio.Il Circolo Tennis di Altamura, recentemente ampliato e migliorato, ha pienamente superato la prova, a detta degli osservatori italiani ed europei. Questo il commento conclusivo: "È stato un onore per il Circolo Tennis Altamura essere al centro dell'Europa in questi tre giorni, accogliendo i migliori giovani talenti under 14 provenienti dalle otto nazioni partecipanti. Questo evento ha messo in luce l'importanza di superare i confini geografici, soprattutto in questo momento storico. Lo sport ha il potere di unire le persone, di promuovere valori sani come tolleranza e gratitudine, trasformando i confini in ponti di amicizia e collaborazione. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario evento".Nella simbolica finale di tappa l'Olanda ha superato la Slovacchia (2-1). Tutto sommato buona partecipazione dell'Italia allenata da Tomas Tenconi, con una sconfitta (Slovacchia, 1-2) e due vittorie (contro Slovenia e Turchia, entrambe per 3-0).