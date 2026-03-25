Circolo Tennis
Circolo Tennis
Tennis

Tennis: torneo internazionale nei circoli di Altamura e Gravina

Gare maschili del circuito ITF World Tennis Tour categoria M15

Altamura - mercoledì 25 marzo 2026 10.30
Per la prima volta nel territorio murgiano un torneo internazionale di tennis. Nei circoli di Altamura e Gravina si sta tenendo "Altamurgia", torneo maschile ITF World Tennis Tour categoria M15 (montepremi 15.000 dollari), ospitato grazie alla collaborazione tra le due realtà. Si terrà sino al 29 marzo.

L'evento, inserito nel calendario ufficiale ITF, rappresenta un traguardo per il territorio: è la prima volta che arrivano i "pro" in un torneo ufficiale. Il torneo è iniziato domenica 22 marzo con le qualificazioni, quindi il tabellone è stato suddiviso fra i due circoli dove sono state apportate anche migliorie logistiche per ospitare il torneo. Domenica 29 marzo si disputerà la finale nel circolo di Altamura.

"Altamurgia" nasce dalla collaborazione tra le due città e tra i due CT, uniti dalla volontà di promuovere lo sport, valorizzare il territorio e offrire un evento capace di attrarre pubblico, atleti e appassionati da tutta Italia e dall'estero. La scelta dell'Alta Murgia come palcoscenico non è casuale: un'area ricca di storia, natura e cultura, che si apre ora anche al tennis internazionale. Una collaborazione che ha avuto un primo momento ufficiale con il Trophy Tour ad Altamura per l'esposizione della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup.

L'ingresso alle gare è gratuito per tutta la durata del torneo.
  • Circolo Tennis Altamura
Altri contenuti a tema
Circolo tennis Altamura: vincono gli azzurrini dell'under 14 Circolo tennis Altamura: vincono gli azzurrini dell'under 14 Si è concluso il torneo giovanile "Winter Cups"
Le mitiche Coppe del tennis esposte ad Altamura Le mitiche Coppe del tennis esposte ad Altamura La Davis e la Billie Jean King Cup. In corso torneo giovanile europeo
Tennis: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup esposte ad Altamura Tennis: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup esposte ad Altamura In concomitanza con un torneo giovanile europeo
Circolo tennis Altamura, l'Italia under 14 vince tappa di Winter Cups Circolo tennis Altamura, l'Italia under 14 vince tappa di Winter Cups Tre vittorie su tre
Winter Cups: prova superata per il Circolo Tennis di Altamura Winter Cups: prova superata per il Circolo Tennis di Altamura In finale under 14 maschile vanno Olanda e Slovacchia
Tennis: ad Altamura la tappa italiana dei tornei giovanili europei Tennis: ad Altamura la tappa italiana dei tornei giovanili europei Gare di qualificazione under 14 delle "Winter Cups"
Circolo Tennis Altamura in grande crescita Circolo Tennis Altamura in grande crescita Risultati sportivi positivi e aumento di iscritti e strutture
Il Circolo Tennis di Altamura omaggia Stefano Cappiello Il Circolo Tennis di Altamura omaggia Stefano Cappiello Con il primo Torneo Memorial
Diga di Saglioccia, i lavori verso la fine
25 marzo 2026 Diga di Saglioccia, i lavori verso la fine
Referendum: la soddisfazione del comitato per il no
24 marzo 2026 Referendum: la soddisfazione del comitato per il no
La ristorazione incontra lo sport all'insegna del benessere
24 marzo 2026 La ristorazione incontra lo sport all'insegna del benessere
Mobile imbottito: Filca Cisl propone un patto per il lavoro
24 marzo 2026 Mobile imbottito: Filca Cisl propone un patto per il lavoro
Team Altamura: non riesce l'impresa a Salerno
23 marzo 2026 Team Altamura: non riesce l'impresa a Salerno
Referendum sulla giustizia: ad Altamura prevale il no
23 marzo 2026 Referendum sulla giustizia: ad Altamura prevale il no
Referendum: ad Altamura affluenza del 53,7%
23 marzo 2026 Referendum: ad Altamura affluenza del 53,7%
Referendum sulla giustizia: ieri 40% di affluenza al voto
23 marzo 2026 Referendum sulla giustizia: ieri 40% di affluenza al voto
Team Altamura cerca riscatto contro la Salernitana
22 marzo 2026 Team Altamura cerca riscatto contro la Salernitana
Referendum sulla giustizia: i dati sull'affluenza
22 marzo 2026 Referendum sulla giustizia: i dati sull'affluenza
Coppa Puglia C2: Soccer Altamura conquista la finale
22 marzo 2026 Coppa Puglia C2: Soccer Altamura conquista la finale
Benedetto: "Soccer Altamura realtà nazionale consolidata "
21 marzo 2026 Benedetto: "Soccer Altamura realtà nazionale consolidata"
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.