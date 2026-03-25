Tennis: torneo internazionale nei circoli di Altamura e Gravina

Per la prima volta nel territorio murgiano un torneo internazionale di tennis. Nei circoli di Altamura e Gravina si sta tenendo "Altamurgia", torneo maschile ITF World Tennis Tour categoria M15 (montepremi 15.000 dollari), ospitato grazie alla collaborazione tra le due realtà. Si terrà sino al 29 marzo.L'evento, inserito nel calendario ufficiale ITF, rappresenta un traguardo per il territorio: è la prima volta che arrivano i "pro" in un torneo ufficiale. Il torneo è iniziato domenica 22 marzo con le qualificazioni, quindi il tabellone è stato suddiviso fra i due circoli dove sono state apportate anche migliorie logistiche per ospitare il torneo. Domenica 29 marzo si disputerà la finale nel circolo di Altamura."Altamurgia" nasce dalla collaborazione tra le due città e tra i due CT, uniti dalla volontà di promuovere lo sport, valorizzare il territorio e offrire un evento capace di attrarre pubblico, atleti e appassionati da tutta Italia e dall'estero. La scelta dell'Alta Murgia come palcoscenico non è casuale: un'area ricca di storia, natura e cultura, che si apre ora anche al tennis internazionale. Una collaborazione che ha avuto unL'ingresso alle gare è gratuito per tutta la durata del torneo.