Circolo tennis Altamura, l'Italia under 14 vince tappa di Winter Cups

Anche quest'anno, nello scorso fine settimana, il Circolo Tennis di Altamura ha ospitato una tappa del torneo Winter cups by Dunlop di "Europe Tennis". Otto le squadre under14 che si sono affrontate. L'Italia ha fatto tre vittorie su tre ed ha vinto la tappa. I risultati: Italia-Cipro 3-0; Italia-Spagna 2-1; Italia-Polonia 3-0.Grazie al CT Altamura, la Puglia si è confermata punto di riferimento del tennis internazionale. Otto formazioni: Spagna, Slovacchia, Cipro, Danimarca, Polonia, Croazia, Slovenia e Italia. La compagine azzurra è capitanata da Tomas Tenconi, ex tennista con un passato nel circuito ATP dove ha raggiunto la posizione n.141 nel 2006. A comporre la squadra azzurra sono Edoardo Ghiselli, giovane talento del CT Massa Lombarda e vice campione italiano under 13, Giulio Bozzanga (Tennis Tolentino) e Valentino Grasselli, giovane promessa del Junior Tennis Perugia.Spazio anche per una piccola curiosità: molto ricercato per le foto ricordo è stato lo spagnolo Jaime Alcaraz, fratello di Carlos, numero 3 della classifica mondiale e antagonista di Jannik Sinner."In un periodo di grandissime soddisfazioni per le continue affermazioni dei tennisti italiani a livello internazionale e che ci consacra come prima nazione al mondo nella disciplina del tennis – ha dichiarato Isidoro Alvisi, vicepresidente nazionale della FITP - poter ospitare in Puglia la Winter Cup Under 14, Campionato Europeo indoor per nazionali, rappresenta un gradito riconoscimento della qualità del nostro movimento regionale e del lavoro svolto dal Presidente Francesco Mantegazza. Ringrazio i dirigenti del Circolo Tennis Altamura ed in particolar modo il presidente Portoghese ed il direttore sportivo, Pasquale Crapuzzo, per la disponibilità nell'ospitare le nazionali partecipanti a garanzia del successo della manifestazione. Un grande in bocca al lupo alle giovani promesse azzurre ed al loro capitano Tomas Tenconi affinché possano in futuro emulare gli attuali nostri campioni".