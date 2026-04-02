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Primo torneo professionistico, grande soddisfazione del Circolo Tennis

Torneo Altamurgia insieme al CT Gravina. Vince il francese Nagel

Altamura - giovedì 2 aprile 2026 21.38
Dal 22 al 29 marzo, nei Circoli tennis di Altamura e di Gravina, si è svolto il torneo di tennis professionistico "Altamurgia", competizione maschile ITF World Tennis Tour categoria M15 (montepremi 15.000 dollari), ospitato grazie alla collaborazione tra le due realtà. La finale è stata disputata nel circolo tennis di Altamura che, per questo torneo, ha visto anche delle migliorie logistiche come l'allestimento di tribune per gli spettatori (circa 300 appassionati hanno assistito alle gare).

L'evento, inserito nel calendario ufficiale ITF, rappresenta un traguardo per il territorio: è la prima volta che arrivano i "pro" in un torneo ufficiale. "Altamurgia" nasce dalla collaborazione tra le due città e tra i due CT, uniti dalla volontà di promuovere lo sport, valorizzare il territorio e offrire un evento capace di attrarre pubblico, atleti e appassionati da tutta Italia e dall'estero. Preziosa è stata la collaborazione degli sponsor che hanno sostenuto la manifestazione.

Il francese Nagel (testa di serie numero 1 del torneo e 529° della classifica Atp), favorito del torneo, ha battuto il ceco Matthew Donald in due set, chiudendo nel migliore dei modi la sua settimana in Puglia. Dopo una partenza equilibrata, Nagel è riuscito ad ottenere un break nell'ottavo gioco, chiudendo il primo parziale sul 6-3. Secondo set a senso unico con il francese in pieno controllo del match fino al definitivo 6-2. Bella la cornice di pubblico a conferma della volontà del circolo di fare un salto di qualità. E già i due circoli lavorano alla seconda edizione, per rendere l'ITF Alta Murgia un appuntamento fisso del circuito minore. Alla premiazione hanno partecipato Francesco Mantegazza, presidente del Comitato FITP Puglia; i presidenti dei Circoli di Altamura e Gravina Filippo Portoghese e Michele Andriani; Pasquale Crapuzzo, direttore del torneo; Felice Madio Andriani, presidente del Circolo Tennis Gravina. Presenti, inoltre, gli sponsor e gli assessori comunali Michele Mirgaldi e Alessandro Ragone.

Il CT di Altamura traccia il bilancio del torneo in modo soddisfacente per aver avuto anche questa opportunità dalla Federazione dopo aver ospitato i tornei giovanili europei WinterCup di Tennis Europe. Tutto questo, peraltro, collegato all'evento "Trophy Tour" della FITP con l'esposizione ad Altamura dal 3 al 5 febbraio della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup.

Grazie all'esperienza maturata sui campi da tennis, al direttore sportivo Pasquale Crapuzzo è stato affidato il compito di coordinare l'intero torneo. Tutto si è svolto al meglio. Orgoglio e felicità da parte del presidente Portoghese, perché è stato compiuto un altro passo importante per la diffusione del tennis, in occasione del 50° anniversario di fondazione del Circolo. La scuola tennis altamurana ha fatto esordire nel Torneo anche giovanissimi atleti altamurani a riprova dell'ottimo lavoro eseguito dai maestri del Circolo.
6 fotoTrofeo di tennis Altamurgia
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