Circolo Tennis Altamura in grande crescita

4 foto Circolo tennis Altamura

Il Circolo Tennis Altamura continua a mietere successi. La aquadra dei ragazzi iscritta alla serie D3 ha vinto il proprio girone guadagnando la serie D2 , che l'anno prossimo potrà contare su due formazioni .Guidati dal Maestro sudamericano Luis Hormazabal e dal suo staff (Francesco Di Gesù e il preparatore atletico Pippo Casiello) i giovanissimi atleti altamurani Michele Plantamura, Mattia Costantini, Marco Ferrulli, Marco Dimarno hanno dominato per tutta la stagione e sono riusciti in questa impresa . Il C.T. Altamura avrà quindi 2 squadre iscritte nel proprio girone in serie D2.Grande la soddisfazione della dirigenza (Presidente Filippo Portoghese; Direttore Sportivo Pasquale Crapuzzo; Addetto alla Scuola Tennis Mimmo Cupertino; Addetta ai rapporti sociali Pina Lomurno; Addetto alle questioni legali Tommaso Loizzo, Addetto alle infrastrutture Antonio Tesoro) che sta guidando il sodalizio verso questi successi, di tutti i soci e dei collaboratori (Orazio De Santis e Giuseppe Tafuni).Il dr. Filippo Portoghese, che ricopre la carica di Presidente eletto, sottolinea inoltre che "il Circolo è stato anche rimodernato di recente con la pitturazione dei campi che a breve saranno protetti dalla copertura invernale e il completo restyling degli spogliatoi; il numero dei soci, provenienti da Altamura ma anche da centri vicini, è lievitato (170). E' stata istituita anche una convenzione con i dipendenti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata e sono in essere stretti rapporti con la Federazione Italiana Tennis e gli Enti regionali e locali, Comune di Altamura in primis. Grande anche la partecipazione di nuovi iscritti alla Scuola Tennis (110 allievi!) che si avvalgono di un apposito pulmino per il trasporto , a testimonianza dell'interesse e della affidabile organizzazione affidata al Direttivo in carica"Vivo interesse ha suscitato anche la creazione del Campo di Padel che attira molti sportivi della Città e dei Centri Vicini. Sono in programma Tornei di interesse interregionale dedicati ai Presidenti Stefano Cappiello detto Fanino (nella prossima primavera) e Nicolino Portoghese (dal 13 al 23 Dicembre), antesignani del Tennis Altamurano.Un modello da imitare e un orgoglio per l'ambiente sportivo altamurano.