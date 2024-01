Tennis: ad Altamura la tappa italiana dei tornei giovanili europei

Grande evento al Circolo Tennis di Altamura: dal 2 al 4 febbraio ospiterà l'unica tappa in Italia delle gare di "Tennis Europe Winter Cups", la principale competizione di tennis indoor per squadre junior che tradizionalmente esprimono i talenti che diventeranno i prossimi campioni.Sono quattro le tappe europee di qualificazione delle "Dunlop Cups": Verumaki in Finlandia, Pornic in Francia, Altamura in Italia, Poznan in Polonia. Sui campi del CT Altamura verranno ospitate le gare delle selezioni nazionali under 14 di Bulgaria, Croazia, Cipro, Italia, Olanda, Slovacchia, Slovenia e Turchia. Le finali si terranno a Niederzier in Germania dal 15 al 17 febbraio, tra le due migliori di ciascuna tappa di qualficazione.Dunque, una bella opportunità di vedere all'opera i migliori talenti di otto nazioni e - perché no - sperare di vedere tra loro uno dei campioni del futuro. Felice anche il momento in cui ciò avviene, con il tennis sulla cresta dell'onda grazie all'entusiasmo generato dalla vittoria di Jannik Sinner negli Australian Open.Al Circolo Tennis fervono i preparativi. Mercoledì, alle ore 11.00, l'evento sarà presentato in conferenza stampa con i rappresentanti della Federazione. Giovedì ci saranno i sorteggi mentre le gare si svolgeranno venerdì e sabato (per le eliminatorie) e domenica (finali).