Tennis: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup esposte ad Altamura

In concomitanza con un torneo giovanile europeo

Altamura - lunedì 26 gennaio 2026 16.00
Ad Altamura un grande appuntamento per gli appassionati del tennis e per gli sportivi in generale.

Nella sala consiliare del Palazzo di Città, dal 3 al 5 febbraio prossimi, saranno esposte la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i trofei vinti dagli azzurri e dalle azzurre nel 2025. La tappa di Altamura rientra nel Trophy Tour 2026 della FITP (federazione italiana di tennis e padel) e si terrà in concomitanza con la fase eliminatoria del torneo giovanile Tennis Europe in programma nel Circolo tennis di Altamura (unica città italiana ospitante) dal 4 al 6 febbraio. La Coppa Davis, in particolare, è la cosiddetta "insalatiera" che per due anni consecutivi è stata sollevata dalla nazionale italiana.

Questa mattina, nel Palazzo di Città, il sindaco Vitantonio Petronella ha incontrato il vice presidente nazionale della Fitp, Dodo Alvisi, il presidente del comitato regionale Fitp Francesco Mantegazza, il presidente del Circolo tennis di Altamura Filippo Portoghese e il direttore sportivo del Circolo Pasquale Crapuzzo. Il sindaco ha espresso orgoglio per la scelta di Altamura, per un evento di grande rilevanza sportiva che celebra i successi italiani nel tennis.

Il torneo giovanile che sarà ospitato ad Altamura, sui campi del Circolo Tennis, è "Winter cups by Dunlop".
Circolo Tennis AltamuraIncontro
  • Circolo Tennis Altamura
