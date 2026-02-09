Circolo tennis Altamura: vincono gli azzurrini dell'under 14

Si è conclusa con la vittoria dell'Italia il girone del campionato giovanile under 14 maschile "Winter Cups" del circuito Tennis Europe. Si tratta del principale torneo indoor giovanile in Europa. Altamura è stata scelta anche quest'anno per ospitare la tappa italiana.Al Circolo tennis di Altamura è stata una grande festa di tennis. Davanti a tanti appassionati, non è mancato lo spettacolo. Ciliegina sulla torta la vittoria dell'Italia che volerà da testa di serie alle finali in Germania. Contro la Svizzera decisivo il doppio: nel complesso una sfida combattuta fino all'ultimo punto. Dopo la sconfitta nel primo singolare, gli azzurri hanno reagito con carattere, conquistando il secondo singolare e chiudendo l'incontro nel doppio decisivo, dove spirito di squadra e determinazione hanno fatto la differenza.Nel gruppo B Percorso netto dell'Italia (Basilone, Di Leva, Pantò) che ha superato la Croazia (2-1), l'Austria (2-1) e in finale la Svizzera (2-1). Italia e Svizzera si qualificano nel girone che si è giocato ad Altamura di cui hanno fatto parte anche Austria, Croazia, Finlandia, Polonia, Slovenia, Svezia. Negli altri gironi si sono qualificati: Francia (a Pornic, in Francia); Romania e Slovacchia (a Chisinau, capitale della Moldavia); Germania, Gran Bretagna e Cipro (a Istanbul, Turchia).In concomitanza con lo svolgimento del girone di Tennis Europe, al Comune sono stati esposti i trofei mondiali vinti dal tennis italiano: la Coppa Davis, da tre anni vinta dall'Italia, e la Billie Jean King Cup, da due anni conquistata dalla nazionale femminile. Durante l'esposizione, sono molti gli sportivi, gli appassionati e i curiosi che hanno deciso di ammirarle, con immancabili fotografia. Grande partecipazione da parte delle scuole di Altamura.