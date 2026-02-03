Le mitiche Coppe del tennis esposte ad Altamura

Si è svolta nel pomeriggio l'inaugurazione ufficiale dell'evento "Trophy Tour" della FITP (Federazione italiana tennis e padel). Nel Palazzo di Città (nell'ex sala consiliare, ora sala "Laudati) sono esposte fino al 5 febbraio la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, i trofei che celebrano i successi degli azzurri e delle azzurre nella competizione mondiale. Si tratta della prima tappa in Puglia.La manifestazione iniziale, coordinata dal giornalista Felice Griesi, si è svolta con i saluti del sindaco Vitantonio Petronella e dell'assessore allo sport Michele Mirgaldi, del vice presidente della FITP Isidoro Alvisi, del Circolo tennis Altamura con il presidente Filippo Portoghese e il direttore sportivo Pasquale Crapuzzo. Hanno partecipato, inoltre, il presidente FITP Puglia Francesco Mantegazza; il sindaco di Terlizzi Michelangelo De Chirico; il presidente del Circolo tennis di Gravina in Puglia Felice Andriani; il vice sindaco di Gravina in Puglia Filippo Ferrante.Si è tenuto, inoltre, il sorteggio della Winter Cup, Campionato europeo indoor di Tennis Europe riservato alle nazionali maschili under 14. Uno dei gironi di qualificazione si gioca dal 4 al 6 febbraio sui campi del Circolo Tennis di Altamura (unica città italiana): i migliori talenti della rappresentativa italiana sfidano Austria, Croazia, Finlandia, Polonia, Slovenia, Svezia e Svizzera. Soltanto due formazioni raggiungeranno la fase finale della competizione che si svolgerà in Germania. Le rappresentative hanno partecipato alla cerimonia di apertura dell'evento."Esporre i due trofei che celebrano i successi del tennis – ha dichiarato il sindaco Petronella - per la nostra città è un grande onore. Abbiamo accolto con orgoglio l'invito ad ospitare una tappa del Trophy Tour, di questo siamo grati alla Federazione. Altamura è stata scelta per l'importante lavoro che negli ultimi anni è stato portato avanti dal Circolo tennis, con una crescita di iscritti e un ampliamento delle strutture, tanto da essere stato scelto per la Winter Cup giovanile".Orari di esposizione delle Coppe: mercoledì 4 febbraio, ore 8-20; giovedì 5 febbraio, ore 8-14. Accesso libero.