Volley: inizia la seconda parte dell'A2, si gioca per la salvezza

Domenica 1 febbraio, alle ore 17, prende ufficialmente il via il cammino della PanBiscò Leonessa nella Pool Salvezza, fase decisiva della stagione che mette in palio la permanenza nella categoria. L'esordio è in trasferta: la capitana Soriani e compagne saranno impegnate sul difficile parquet del palasport San Carlo di Marsala, in terra siciliana. La Pool Salvezza è un altro campionato, con una propria composizione e una classifica tutta sua in cui si tiene conto dei punti maturati negli scontri diretti ma poi sarà il campo di gioco a determinare l'esito conclusivo.Una sfida tutt'altro che semplice quella che attende la PanBiscò Leonessa, chiamata ad affrontare una squadra solida, quadrata e di grande valore che, proprio come il sodalizio altamurano, ha visto sfumare il sogno della pool promozione soltanto all'ultima giornata della regular season. Le due compagini si ritrovano ora una di fronte all'altra per dare il via a un percorso insidioso, ma con la piena consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie ambizioni.La PanBiscò Leonessa si presenta ai nastri di partenza di questa seconda fase con 17 punti, che valgono l'attuale seconda posizione in classifica, mentre Marsala inizierà con 10 punti, pur avendo due gare in meno rispetto alle squadre del girone B, quello da cui proviene la formazione altamurana. La gara assume un peso specifico ancora maggiore se si considera che, nella seconda giornata, la PanBiscò Leonessa osserverà il primo dei due turni di riposo previsti dal calendario. Un motivo in più per cercare di partire con il piede giusto in un confronto che si preannuncia equilibrato e ricco di insidie. A rendere la gara ancora più suggestiva sarà il contesto: un palazzetto ampio e caloroso, pronto ad accogliere un pubblico locale che non farà mancare il proprio sostegno alla squadra di casa, creando un'atmosfera intensa e coinvolgente. La tifoseria di Marsala è calorosa quanto quella altamurana. Certamente in Sicilia non mancheranno i "fedelissimi" biancorossi a dare il sostegno alle bianco-arancio.