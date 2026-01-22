PanBiscò Leonessa - foto Lega volley
PanBiscò Leonessa - foto Lega volley
Volley

Volley A2: calendario e classifica della pool salvezza

Si riparte l'1 febbraio

Altamura - giovedì 22 gennaio 2026
È stato ufficialmente definito il calendario completo della Pool Salvezza, fase decisiva della stagione che prenderà il via domenica 1° febbraio e vedrà al via nove squadre complessive: cinque provenienti dal Girone B e quattro dal Girone A: Clai Imola Volley, Volley Modena, Trasporti Bressan Offanengo, Tenaglia Abruzzo Altino, Club Italia, È Più Casalmaggiore, Marsala Volley e la Clerici Auto Concorezzo.

Tra le protagoniste di questa intensa fase di campionato naturalmente ci sarà anche la PanBiscò Leonessa Volley, chiamata a giocarsi la permanenza nella categoria in un girone che si preannuncia equilibrato e altamente competitivo. La compagine murgiana inizierà il cammino forte dei suoi 17 punti conquistati durante la regular season e al secondo posto della classifica, sotto solo ad Altino a quota 18 punti.

La Pool Salvezza per le altamurane inizierà in trasferta in terra siciliana, sul difficile campo di Marsala, contro quella che è stata una delle rivelazioni del Girone A. Un esordio subito impegnativo per la PanBiscò Leonessa, chiamata a misurarsi con un avversario di valore fin dalla prima giornata. Il calendario prevede per le leonesse due turni di riposo, fissati alla seconda e alla settima giornata, che spezzetteranno una Pool Salvezza intensa e ricca di appuntamenti chiave. La seconda fase di questo campionato si concluderà con la decima e ultima giornata, in programma il 5 aprile, quando la PanBiscò Leonessa sarà impegnata in trasferta a Concorezzo, in terra brianzola, in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti finali della classifica.

CALENDARIO
1^ GIORNATA – 1 febbraio 2026
Marsala Volley - Panbiscò Leonessa Altamura
Clai Imola Volley - Clerici Auto Concorezzo
Trasporti Bressan Offanengo - Club Italia
èpiù Casalmaggiore - Volley Modena (ant. 31/01)
Tenaglia Abruzzo Altino Volley riposa

2^ GIORNATA - 8 febbraio 2026
Trasporti Bressan Offanengo - Marsala Volley
Volley Modena - Clerici Auto Concorezzo
Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Club Italia
èpiù Casalmaggiore - Clai Imola Volley (ant. 07/02)
Panbiscò Leonessa Altamura riposa

3^ GIORNATA - 15 febbraio 2026
Marsala Volley - Tenaglia Abruzzo Altino Volley
Clerici Auto Concorezzo - Trasporti Bressan Offanengo
Clai Imola Volley - Club Italia
Panbiscò Leonessa Altamura - èpiù Casalmaggiore
Volley Modena

4^ GIORNATA - 22 febbraio 2026
Marsala Volley - Volley Modena
Clerici Auto Concorezzo - Tenaglia Abruzzo Altino Volley
Panbiscò Leonessa Altamura - Club Italia
èpiù Casalmaggiore - Trasporti Bressan Offanengo (ant. 21/02)
Clai Imola Volley riposa

5^ GIORNATA - 1 marzo 2026
Clai Imola Volley - Marsala Volley
Panbiscò Leonessa Altamura - Clerici Auto Concorezzo
Volley Modena - Club Italia
Tenaglia Abruzzo Altino Volley - èpiù Casalmaggiore
Trasporti Bressan Offanengo riposa

6^ GIORNATA - 8 marzo 2026
Panbiscò Leonessa Altamura - Marsala Volley
Clerici Auto Concorezzo - Clai Imola Volley
Trasporti Bressan Offanengo - Club Italia
Volley Modena - èpiù Casalmaggiore
Tenaglia Abruzzo Altino Volley riposa
CALENDARIO SERIE A2 – Pool Salvezza 3

7^ GIORNATA - 15 marzo 2026
Marsala Volley - Trasporti Bressan Offanengo
Clerici Auto Concorezzo - Volley Modena
Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Club Italia
Clai Imola Volley - èpiù Casalmaggiore
Panbiscò Leonessa Altamura riposa

8^ GIORNATA - 22 marzo 2026
Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Marsala Volley
Trasporti Bressan Offanengo - Clerici Auto Concorezzo
Clai Imola Volley - Club Italia
èpiù Casalmaggiore - Panbiscò Leonessa Altamura (ant. 21/03)
Volley Modena riposa

9^ GIORNATA - 29 marzo 2026
Volley Modena - Marsala Volley
Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Clerici Auto Concorezzo
Panbiscò Leonessa Altamura - Club Italia
Trasporti Bressan Offanengo - èpiù Casalmaggiore
Clai Imola Volley riposa

10^ GIORNATA - 5 aprile 2026
Marsala Volley - Clai Imola Volley
Clerici Auto Concorezzo - Panbiscò Leonessa Altamura
Volley Modena - Club Italia
èpiù Casalmaggiore - Tenaglia Abruzzo Altino Volley (ant. 4/04)
Trasporti Bressan Offanengo riposa

CLASSIFICA (valgono i punti già ottenuti negli scontri dirette con le avversarie del Pool salvezza)
1 Tenaglia Abruzzo Altino Volley 18
2 Panbisco' Leonessa Altamura 17
3 Clai Imola Volley 13
4 Marsala Volley 10
5 Club Italia 10
6 Clerici Auto Concorezzo 9
7 Trasporti Bressan Offanengo 9
8 e'piu' Casalmaggiore 7
9 Volley Modena 3
Nota: le ultime tre retrocederanno nella nuova serie A3.
  • Leonessa Volley Altamura
