Volley A2: calendario e classifica della pool salvezza

È stato ufficialmente definito il calendario completo della Pool Salvezza, fase decisiva della stagione che prenderà il via domenica 1° febbraio e vedrà al via nove squadre complessive: cinque provenienti dal Girone B e quattro dal Girone A: Clai Imola Volley, Volley Modena, Trasporti Bressan Offanengo, Tenaglia Abruzzo Altino, Club Italia, È Più Casalmaggiore, Marsala Volley e la Clerici Auto Concorezzo.Tra le protagoniste di questa intensa fase di campionato naturalmente ci sarà anche la PanBiscò Leonessa Volley, chiamata a giocarsi la permanenza nella categoria in un girone che si preannuncia equilibrato e altamente competitivo. La compagine murgiana inizierà il cammino forte dei suoi 17 punti conquistati durante la regular season e al secondo posto della classifica, sotto solo ad Altino a quota 18 punti.La Pool Salvezza per le altamurane inizierà in trasferta in terra siciliana, sul difficile campo di Marsala, contro quella che è stata una delle rivelazioni del Girone A. Un esordio subito impegnativo per la PanBiscò Leonessa, chiamata a misurarsi con un avversario di valore fin dalla prima giornata. Il calendario prevede per le leonesse due turni di riposo, fissati alla seconda e alla settima giornata, che spezzetteranno una Pool Salvezza intensa e ricca di appuntamenti chiave. La seconda fase di questo campionato si concluderà con la decima e ultima giornata, in programma il 5 aprile, quando la PanBiscò Leonessa sarà impegnata in trasferta a Concorezzo, in terra brianzola, in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti finali della classifica.1^ GIORNATA – 1 febbraio 2026Marsala Volley - Panbiscò Leonessa AltamuraClai Imola Volley - Clerici Auto ConcorezzoTrasporti Bressan Offanengo - Club Italiaèpiù Casalmaggiore - Volley Modena (ant. 31/01)Tenaglia Abruzzo Altino Volley riposa2^ GIORNATA - 8 febbraio 2026Trasporti Bressan Offanengo - Marsala VolleyVolley Modena - Clerici Auto ConcorezzoTenaglia Abruzzo Altino Volley - Club Italiaèpiù Casalmaggiore - Clai Imola Volley (ant. 07/02)Panbiscò Leonessa Altamura riposa3^ GIORNATA - 15 febbraio 2026Marsala Volley - Tenaglia Abruzzo Altino VolleyClerici Auto Concorezzo - Trasporti Bressan OffanengoClai Imola Volley - Club ItaliaPanbiscò Leonessa Altamura - èpiù CasalmaggioreVolley Modena4^ GIORNATA - 22 febbraio 2026Marsala Volley - Volley ModenaClerici Auto Concorezzo - Tenaglia Abruzzo Altino VolleyPanbiscò Leonessa Altamura - Club Italiaèpiù Casalmaggiore - Trasporti Bressan Offanengo (ant. 21/02)Clai Imola Volley riposa5^ GIORNATA - 1 marzo 2026Clai Imola Volley - Marsala VolleyPanbiscò Leonessa Altamura - Clerici Auto ConcorezzoVolley Modena - Club ItaliaTenaglia Abruzzo Altino Volley - èpiù CasalmaggioreTrasporti Bressan Offanengo riposa6^ GIORNATA - 8 marzo 2026Panbiscò Leonessa Altamura - Marsala VolleyClerici Auto Concorezzo - Clai Imola VolleyTrasporti Bressan Offanengo - Club ItaliaVolley Modena - èpiù CasalmaggioreTenaglia Abruzzo Altino Volley riposaCALENDARIO SERIE A2 – Pool Salvezza 37^ GIORNATA - 15 marzo 2026Marsala Volley - Trasporti Bressan OffanengoClerici Auto Concorezzo - Volley ModenaTenaglia Abruzzo Altino Volley - Club ItaliaClai Imola Volley - èpiù CasalmaggiorePanbiscò Leonessa Altamura riposa8^ GIORNATA - 22 marzo 2026Tenaglia Abruzzo Altino Volley - Marsala VolleyTrasporti Bressan Offanengo - Clerici Auto ConcorezzoClai Imola Volley - Club Italiaèpiù Casalmaggiore - Panbiscò Leonessa Altamura (ant. 21/03)Volley Modena riposa9^ GIORNATA - 29 marzo 2026Volley Modena - Marsala VolleyTenaglia Abruzzo Altino Volley - Clerici Auto ConcorezzoPanbiscò Leonessa Altamura - Club ItaliaTrasporti Bressan Offanengo - èpiù CasalmaggioreClai Imola Volley riposa10^ GIORNATA - 5 aprile 2026Marsala Volley - Clai Imola VolleyClerici Auto Concorezzo - Panbiscò Leonessa AltamuraVolley Modena - Club Italiaèpiù Casalmaggiore - Tenaglia Abruzzo Altino Volley (ant. 4/04)Trasporti Bressan Offanengo riposa1 Tenaglia Abruzzo Altino Volley 183 Clai Imola Volley 134 Marsala Volley 105 Club Italia 106 Clerici Auto Concorezzo 97 Trasporti Bressan Offanengo 98 e'piu' Casalmaggiore 79 Volley Modena 3Nota: le ultime tre retrocederanno nella nuova serie A3.