Presentata la nuova stagione del Team Altamura

Presentata la squadra della Team Altamura 2025-2026Domenica l'esordio in Coppa ItaliaNella serata di martedì 12 agosto, nella cornice del ristorante Binario24, si è tenuta la presentazione ufficiale della Team Altamura, composta di giocatori, staff tecnico, medico e dirigenziale per la stagione 2025-2026.A condurre la serata, l'addetto stampa Felice Griesi che ha aperto le danze con la presentazione del presidente Franco Ninivaggi. Il presidente ha ribadito qual è l'obiettivo primario della società, ovvero la permanenza nella categoria e quindi replicare quanto accaduto nella stagione 2024-2025. Ha poi sottolineato quanto sia importante il settore giovanile, sul quale la società sta puntando parecchio, al fine di poter promuovere qualche talento locale anche in 1ª squadra.A seguire sono stati presentati tutti i giocatori della rosa e l'intero staff tecnico e medico. Ha prontamente preso parola il mister Devis Mangia, che ha ringraziato la società per la fiducia riposta in lui e i tifosi, venuti calorosi a supportare la squadra, pronti a replicare in ogni partita che sia in casa o in trasferta.Non è mancato naturalmente l'intervento del direttore sportivo Lauriola, particolarmente emozionato nel ritornare nella città murgiana questa volta dietro la scrivania, che si è ritenuto soddisfatto della campagna acquisti aggiungendo che c'è ancora tempo per completare l'organigramma tecnico a disposizione del Mister Mangia.Durante la serata, tutti i presenti non potevano esimersi nel dare un ultimo saluto a Nicolò Loporcaro, tifoso biancorosso scomparso qualche giorno fa, al quale sono stati dedicati un minuto di silenzio e una preghiera presieduta da don Nunzio Falcicchio.A concludere la serata è stato l'intervento di 2 tifosi che hanno letto un comunicato (a nome di tutta la tifoseria), in cui hanno esplicitamente chiesto l'ampliamento dello stadio con la ''curva'' direttamente al sindaco Vitantonio Petronella e all'assessore allo sport Petrara, anch'essi presenti sul palco.Tifosi che, naturalmente, non hanno mancato l'appuntamento con il cosiddetto "abbonamento", prontamente rinnovato appena lanciata la campagna acquisti sui social ufficiali della Team Altamura con lo slogan "Se la ami, abbonati!", dove a fare da padrona è naturalmente la passione per i colori biancorossi e l'attaccamento a questa città.Tra nuovi arrivi e riconferme, invece, chi saluta la città murgiana è il direttore sportivo Andrea Grammatica. La società, infatti, ha comunicato di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto."La Società desidera ringraziare Grammatica per il lavoro svolto per la Società Biancorossa, augurando un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera." - ha dichiarato la società nel comunicato ufficiale sui social.Di seguito, le parole in mixed zone del mister Devis Mangia ai microfoni di Nicola Disabato.