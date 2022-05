Arti marziali miste, Roberta Zocco di nuovo nella "gabbia"

Roberta Zocco, atleta di punta altamurana, dopo tre anni di inattività, è stata convocata al KSW in Polonia, un torneo di caratura mondiale per le mma (mixed martial arts), specialità di cui Zocco è stata già campionessa internazionale Oggi, in sostanza gioca "fuori casa" perché a Lodz affronta la fortissima polacca Anita Bekus, prima nella graduatoria. Insieme a lei il tecnico Agostino De Rosa, maestro della Wolf Temple. E' possibile seguire l'incontro su "KSWTV IN PPV".Per tre anni Zocco si è fermata, per dedicarsi alla famiglia (lieto evento con una nascita) e anche per l'inattività causata dal Covid. Determinazione e voglia di nuove sfide l'hanno portata oggi al KSW.