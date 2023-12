Disabilità: il campione Luca Mazzone esempio da imitare

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità istituita nel 1992 dall'ONU, che ricorre il 3 dicembre, l'Amministrazione comunale - Assessorato alle pari opportunità e la Commissione speciale delle pari opportunità del Consiglio comunale organizzano un evento denominato "Bis-Abilità è una doppia opportunità".Si tratta del primo di una serie di incontri programmati dalla Commissione con attenzione al mondo della disabilità. Tre i temi da sviluppare e su cui sensibilizzare: sport, inserimento nel mondo del lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche.Con il convegno "Bis-Abilità", l'obiettivo è sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza tutta all'evento che vedrà la partecipazione di atleti paralimpici che, con le loro testimonianze e le vittorie conseguite, sono da esempio soprattutto per le nuove generazioni ed incoraggiamento alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Esempi come il campione Luca Mazzone: nel ciclismo ha ottenuto 3 ori e 3 argenti in varie edizioni delle Paralimpiadi.Il convegno è in programma domenica 3 dicembre 2023, alle ore 10.15, nella sala convegni della Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa - quartiere Parco San Giuliano.Saluti istituzionali: Sindaco Vitantonio Petronella; Vice Sindaca e Assessora alle Pari opportunità Angela Miglionico; Assessore ai Lavori pubblici Michele Mirgaldi; Presidente della Commissione Pari opportunità Luca Genco.Relatori: Giuseppe Pinto, Presidente Comitato Paralimpico Puglia; Francesco Manfredi, Medico Paralimpico e autore libro "Oltre i limiti"; Luca Mazzone, Campione Paralimpico; Piero Suma, Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa. Modera: Onofrio Bruno.Sono coinvolte anche le associazioni del terzo settore.