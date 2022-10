La Asd Skaters Altamura ai 100 anni della federazione sport rotellistici

Anche la Asd Skaters Altamura ha partecipato domenica a Bari, alla pineta di San Francesco, al "Roller Day", la giornata di festa per i 100 anni della FISR (federazione italiana di sport rotellistici).L'associazione altamurana è nata circa cinque anni fa e in breve tempo ha meritato attenzione per i risultati nei trofei agonistici. Non poteva, quindi, mancare all'iniziativa regionale che celebra il centenario delle discipline rotellistiche. Una domenica di divertimento, senza la pressione di fare risultato e di essere in gara, ma la gioia e la soddisfazione di fare parte a pieno titolo del movimento.La squadra è allenata da Angela Mirgaldi e quest'anno anche da Gianfranco Paparella.