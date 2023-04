Ss. Redentore, ospitata l'assemblea del CSI Puglia

Per un momento di preghiera e per il Consiglio del Centro sportivo italiano

Ieri, nella parrocchia del Santissimo Redentore, si è svolto il Consiglio regionale del Centro sportivo italiano (CSI) della Puglia. Il Consiglio si è riunito in assemblea straordinaria per l'adozione dello statuto come APS e per l'acquisizione della personalità giuridica del comitato regionale. Quindi ha esaminato e deliberato le finali regionali Sport & Go 2023, le attività formative e i prossimi eventi del CSI Puglia.Prima dell'assemblea si è tenuto un momento di preghiera e riflessione con il vescovo Giovanni Ricchiuti e con il parroco, don Nunzio Falcicchio, che è l'assistente regionale del CSI Puglia.Hanno partecipato i presidenti dei comitati provinciali di Puglia - tra cui la presidente del comitato di Bari, Grandolfo e il presidente del comitato di Lecce e vice presidente nazionale Marco Calogiuri - ed il presidente regionale Ivano Rolli.