È nata una stella del muay thay: Michele Matera convocato in Nazionale

Il giovanissimo altamurano Michele Matera, 12 anni, è stato convocato nella Nazionale italiana della WMF per il 19esimo Campionato Mondiale della World MuayThai Federation che si terrà a Bangkok (Thailandia) dal 12 al 20 Marzo 2024. Un bel riconoscimento a coronamento di un anno sportivo che lo ha visto collezionare ben 8 medaglie d'oro nelle varie tappe del campionato italiano. Non poteva, quindi, passare inosservato ai dirigenti federali che hanno deciso così di convocarlo per gareggiare nella categoria giovani (Youth) dei Mondiali.Michele Matera, 13 anni a ottobre, è figlio "d'arte". Il padre Salvatore Matera è maestro di discipline da combattimento. E Michele non poteva avere guida migliore nel muay thay, facendosi allenare proprio dal padre. Una doppia soddisfazione, dunque, in casa Matera.