Sport: Michele Matera, Saverio Carone e Pina Cirasola premiati al Comune

Questa mattina, al Comune, l'amministrazione comunale ha consegnato tre targhe di riconoscimento "per i meriti e per i risultati ragguardevoli nelle attività sportive". Il riconoscimento è stato consegnato al giovanissimo Michele Matera, a 13 anni campione del mondo a Bangkok nel muay thai nella sua categoria di peso, accompagnato dal padre Salvatore che è anche suo maestro nella disciplina; a Pina Cirasola, personal trainer e campionessa di "natural body building"; a Saverio Carone, arbitro di serie A di calcio a 5.A loro è stato espresso un corale plauso per i grandi risultati che premiano i sacrifici, l'impegno e la fatica nel seguire le proprie passioni e adempiere agli impegni per raggiungere gli obiettivi.