Premiati giovani atleti e associazioni dell'Olimpiade metropolitana

Giovedì pomeriggio, nella sala consiliare gremita per l'occasione, l'Amministrazione comunale ha riunito le associazioni sportive dilettantistiche che hanno partecipato alla seconda edizione dell'Olimpiade metropolitana, per la consegna di targhe ricordo e di medaglie ai giovanissimi atleti. L'iniziativa si è tenuta a giugno, con l'organizzazione della Città metropolitana e il coordinamento locale da parte del Servizio Sport del Comune.Le ASD di Altamura partecipanti all'Olimpiade metropolitana sono state: Basket School; Scuola & Volley; Skaters; Sport e vita; Academy; Avanti; Futura Atletica; Pellegrino sport; Shinkitai.Targhe e medaglie sono state consegnate dal sindaco Vitantonio Petronella, dalla vice sindaca Angela Miglionico e dall'assessore allo sport Michele Mirgaldi che negli interventi di saluto hanno ringraziato le ASD per l'impegno e il contributo alla crescita collettiva della città grazie alla promozione e diffusione dei sani valori dello sport. Rimarcato anche un altro aspetto: ogni risultato e traguardo può essere raggiunto quando c'è collaborazione. Dopo le premiazioni, la Shinkitai ha tenuto una breve dimostrazione della disciplina del karate. E, alla fine, foto di gruppo per celebrare il patto tra Comune, associazioni e atleti.