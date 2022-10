Altamura ai Mondiali di karate della FSKA

6 foto Torneo internazionale di karate

Una nutrita rappresentanza di ragazzi e ragazze della Asd Nippon Karate Dojo di Altamura ha partecipato alla competizione internazionale di karate a Treviglio (Bergamo). Il torneo si svolge sotto l'egida della FSKA, acronimo di Funakoshi Shotokan Karate Association Italia che è nata tre anni fa, come filiazione della FSKA con sede internazionale a San Diego in California. La formazione altamurana è guidata dal maestro Vito Silvano, cintura nera quinto Dan e vincitore dei master europei a Basilea (Svizzera) un mese fa, e da Enza Rinaldi.Gare per le varie fasce d'età. E aspettative di medaglie. Ma già essere numerosi, pronti ed entusiasti è già un successo.A Treviglio hanno gareggiato circa 600 atleti di varie nazionalitàLe ragazze e i ragazzi di Altamura si sono fatti valere in questo torneo internazionale.4 medaglie d'oro:Alessandra Fiore, Kata categoria 7-8 anni;Francesco Campanella, Kata Categoria 9-10;Antonella Raguso, Kata Categoria 10-11;Alessandra Colucci, Kumitè Categoria 7-83 medaglie d'argento:Chiara Caporosso, Kata Categoria 10-11;Giulio Pignatelli; Kumite' 9-10 anni;Chiara Caporosso, Kumite' 11-12 anni.2 medaglie di bronzo:Alessandra Fiore, Kumitè 7-8 anni;​Flavia Pignatelli 3° posto Kumite' 9-10 anni.E per tutti gli altri una bella esperienza sportiva e formativa per respirare il clima agonistico.(Notizia aggiornata il 30 ottobre)