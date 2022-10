50 anni di attività, benemerenza all'Avanti Altamura

I 50 anni di attività della Asd Avanti Altamura valgono una benemerenza. Si è svolta alcuni giorni fa, presso l'Hilton Rome Airport di Fiumicino, la tradizionale Cerimonia delle Benemerenze Sportive della LND e del Settore Giovanile e Scolastico, un evento largamente atteso dal mondo dilettantistico dopo le ultime due edizioni cancellate a causa della pandemia. Sono state 277 le onorificenze conferite, su proposta dei Comitati Regionali (tra cui quello pugliese) e della Commissione Benemerenze, dai Presidenti Giancarlo Abete (Lega Nazionale Dilettanti), Vito Tisci (Settore Giovanile e Scolastico) e Gabriele Gravina (Federcalcio). Ben 75 le società premiate e perfino 202 dirigenti impegnati sul campo da 20 o 40 anni.La celebrazione del calcio di base ha messo l'accento sull'importanza di un movimento fondamentalmente impostato sul volontariato, il quale da solo conta più di un milione di tesserati e circa un quarto di quelli di tutto il sistema sportivo italiano. Numeri impressionanti sorretti solo dalla passione e dalla dedizione di società e dirigenti che garantiscono la possibilità di praticare un gioco dal valore sociale inestimabile in termini di integrazione, educazione e solidarietà.Per la Asd Avanti Altamura ha partecipato il presidente Gerardo Santangelo. L'Avanti conduce da sempre un grande lavoro nelle giovanili calcistiche per dare la possibilità a tanti ragazzi (e da diversi anni anche alle giovani atlete) di allenarsi, giocare, militare e coltivare sogni e passioni.Per il Comitato Regionale Puglia, oltre al Presidente Vito Tisci, ha preso parte all'evento anche il Segretario Diletta Mancini. «È stata una giornata di festa per il calcio di base – ha spiegato Tisci – perché abbiamo celebrato il lavoro di dirigenti che hanno scritto pagine importanti della Lnd e del SgS. Il nostro compito rimane quello di realizzare i sogni di migliaia di bambini, ma chi conosce la realtà del nostro mondo sa che la nostra è una macchina che viaggia ogni giorno sulle strade di tutta Italia per esaltare i valori dello sport. Si tratta di un movimento fondamentale per la crescita dei ragazzi, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche formativo ed educativo. Per questo motivo mi unisco al coro dei presidenti Gravina e Abete, appellandomi alle istituzioni per trovare soluzioni a tutela del calcio di base». Tra gli ospiti in platea anche gli ex Presidenti della Figc, Franco Carraro e Antonio Matarrese. Per la Lnd, presenti tra gli altri il vicario Christian Mossino, i vicepresidenti Giulio Ivaldi, Gianni Cadoni e Saverio Mirarchi, oltre al Segretario Generale Massimo Ciaccolini, ai Consiglieri Federali Daniele Ortolano e Stella Frascà e ai componenti del Consiglio Direttivo. Ai Dirigenti destinatari del Premio di Benemerenza, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia esprime le più vive congratulazioni per l'ambita benemerenza che costituisce il meritato riconoscimento per i molti anni dedicati nelle varie attività svolte con fattiva operosità e disinteressata passione sportiva a favore del calcio dilettantistico pugliese.