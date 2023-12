Giacomarro: "Abbiamo rischiato con il Bitonto. Ora pensiamo al Matera"

Team Altamura incamera la settima vittoria in otto partite e resta al primo posto della classifica. In scia restano il Nardò (-3) e il Martina (-6). Sconfitte ieri Matera, prossima avversaria di mercoledì, e Casarano.Al "D'Angelo" la squadra di Giacomarro si è imposta 2-1 con reti di Saraniti nel primo tempo e Bolognese nella ripresa. Entrambi serviti da Loiodice, mattatore di giornata.Nel post-partita, però, per Giacomarro non sono tutte rose e fiori. E incalza i suoi con queste parole: "Gli ultimi venti minuti abbiamo avuto qualche difficoltà. Abbiamo rischiato di pareggiare una partita che era vinta e stravinta. Alla fine è mancata la giusta sintonia tra i reparti. Una squadra che vuole vincere il campionato deve gestire meglio queste situazioni".Soddisfazione per il risultato e ora si guarda alla prossima: la trasferta a Matera. "Abbiamo ottenuta una vittoria importante - ha detto - ora pensiamo al Matera. Sarà un'altra battaglia per restare dove siamo. Speriamo di continuare su questa striscia. Il Matera è una squadra fisica come il Bitonto. E' in una buona posizione di classifica. Squadra forte, che è stata costruita per dare soddisfazioni ai tifosi e alla società. Noi dobbiamo fare una partita gagliarda per continuare questa cavalcata".