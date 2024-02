Derby della Murgia, Team e Fbc si dividono la posta

Fbc Gravina e Team Altamura ci provano in tutti i modi a superarsi, affrontandosi a viso aperto, ma alla fine la partita finisce in pareggio.La Cronaca della partitaSubito pericoloso il Gravina al secondo minuto con Santoro che lanciato a rete, calcia di poco fuori alla destra del portiere Fernandes. Passano due minuti e la Team risponde con Petta, che di testa manda alto sulla traversa. Altamura ancora pericolosa con Lattanzio che su cross di Loiodice testa impegna il portiere Schulz, bravo a chiudere lo specchio della porta sulla ribattuta dello stesso attaccante biancorosso. Dopo qualche minuto è ancora Santoro a farsi vedere dalle parti del Portiere ospite, con un tiro che non centra lo specchio della porta e poi è la Team a farsi pericolosa con l'ex Kharmoud che da buona posizione calcia alto.La partita scorre piacevole con veloci cambi di fronte. Verso la fine del tempo è ancora la Fbc a farsi pericolosa con De Gol che vince una serie di rimpalli e appena entrato in area calcia di poco alto sulla traversa. Le squadre vanno negli spogliatoi e alla ripresa la Team Altamura entra con un piglio diverso, che costringe i gialloblu ad indietreggiare il baricentro. Una predominanza territoriale che però non produce molte occasioni da rete.I biancorossi vanno vicini al vantaggio con Petta, ma l'occasione più nitida capita sui piedi di Santoro. Il centravanti gialloblu, pescato in area, prima si fa ribattere la conclusione a rete e poi sul successivo rimpallo, tutto solo, svirgola malamente la palla dal dischetto, sbagliando il più classico dei rigori in movimento. Dopo la girandola dei cambi la formazione di casa appare più stanca e i ragazzi di Giacomarro prendono coraggio. Ma la Fbc non molla, tornando ad affacciarsi dalle parti di Fernandes con l'indomito Da Silva.L'ultimo spezzone di partita in affanno per i giallorossi di casa. Infatti, terminati i cambi, la Fbc è costretta a giocare praticamente in dieci uomini, visto l'infortunio occorso a Santoro, che rimane in campo per onor di firma. Un assalto all'arma bianca da parte della capolista, sempre pericolosa con il furetto Loiodice, che produce alcuni tiri verso la porta difesa da Schulz.Nella ripresa sono gli altamurani a reclamare un gol su mischia da corner con il pallone che balla sulla linea di porta, senza però entrare (secondo il giudizio dell'arbitro).La gara si conclude a reti inviolate, dopo 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro Caruso. Per la Team un punto prezioso che consente di allungare sulla diretta inseguitrice Nardò, sconfitta in casa nel derby contro il Casarano.