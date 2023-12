Team Altamura, vittoria nel testa-coda

Team Altamura torna subito alla vittoria. Con un po' di fatica, la squadra di Giacomarro archivia la pratica del testa-coda contro il Gallipoli. La prima contro l'ultima. Non è stata una passeggiata, almeno nel primo tempo. Poi nella ripresa la svolta.Risultato finale: 0-2. Reti nel secondo tempo di Loiodice (su calcio di rigore) e del nuovo arrivato Andrea Addiego Mobilio (raddoppio in contropiede). Anche in questa gara, che si è giocata a Ugento, non è stata consentita la trasferta ai sostenitori dell'Altamura.I biancorossi restano in testa alla classifica. In scia della capolista, a -3, resta il Nardò mentre il Casarano viene bloccato dal Matera (3-1). E proprio il Matera, insieme al Martina e al Casarano, sono al terzo posto, a - 6 da Team.Prossime gare: domenica prossima, in casa contro il Bitonto; mercoledì 20 dicembre, gara molto importante in trasferta a Matera.Seguono altri dettagli