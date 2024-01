Loiodice è super. Ma la doppietta non basta per vincere con Gelbison

Un punto da non disprezzare. Nella prima giornata di ritorno, nella trasferta campana contro il Gelbison di Vallo di Lucania, a Castellabate, Team Altamura viene fermata sul pari dai padroni di casa (2-2).Un campo ostico, con il Gelbison molto determinato. Rodriguez ha portato in vantaggio i padroni di casa. Loiodice si è superato con una doppietta. Il primo gol, per il pareggio (1-1), è stato un euro-gol: un tiro a giro che si è infilato all'incrocio dei pali. Nella ripresa di nuovo Loiodice, con tiro da fuori area, deviato da un difensore di casa. Il pareggio definitivo lo ha messo a segno Croce, ex di turno, con la complicità di un errore dei biancorossi.Loiodice si conferma un trascinatore e uno dei bomber del girone. Da rivedere un gol annullato al Team, per fuorigioco, che avrebbe riportato in vantaggio gli altamurani.A fine partita Giacomarro ha dichiarato: "Abbiamo avuto la possibilità di chiudere. La prestazione è stata bella, carica di adrenalina. Sono rammaricato per il risultato. La vittoria ci è sfuggita per qualche errore che abbiamo fatto".Sugli altri campi.Il Martina ha perso a Manfredonia (1-0): i foggiani saranno i prossimi avversari dell'Altamura e sono in un ottimo momento di forma e di risultati. Il Casarano è alla seconda vittoria di fila. Il Matera ha superato il Fasano (1-0). Il Gravina ha perso contro la Palmese (4-2). Il Nardò ha battuto (1-0) l'Andria.In classifica Team sempre solitario al primo posto (+4 sul Nardò; +7 sul Martina).