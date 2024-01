Domenica di calcio: divieti e misura sicurezza nell'area dello stadio

Con ordinanza di Polizia locale, si dispongono limitazioni alla circolazione stradale nell'area circostante lo stadio D'Angelo in occasione della gara di calcio di serie D, tra Team Altamura e Rotonda Calcio, in programma domenica 28 gennaio (con inizio ore 14.30). Il provvedimento attua i dispositivi di sicurezza stabiliti con le autorità di pubbliche sicurezza e, inoltre, dà attuazione alle disposizioni impartite dalla Questura di Bari.Domenica 28/01/2024, dalle ore 12,30 alle ore 18,00 e comunque fino a cessate esigenze dello stesso giorno:1. sono vietati il transito dei veicoli e la sosta su ambo i lati in via Mura Megalitiche nel tratto fra via IV Novembre e via Vecchia Buoncammino;2. sono vietati il transito dei veicoli e la sosta su ambo i lati in via Barnaba (stradina di collegamento tra viale Michele Fenice Chironna e via Vecchia Buoncammino);3. sono vietati il transito dei veicoli e la sosta su ambo i lati in via Vecchia Buoncammino da via Mura Megalitiche a via Fornace Corrente Le Fogge;4. nel tratto di strada di viale Michele Fenice Chironna compreso tra via IV Novembre e via Vecchia Buoncammino è vietato il traffico non interessato dall'evento sportivo e detta area è adibita a parcheggio dei veicoli della tifoseria ospite (a partire da via Vecchia Buoncammino) con contestuale predisposizione di un'area di sicurezza di circa 100 metri all'altezza dell'impianto sportivo;5. è vietata la sosta su ambo i lati in via Fornace Corrente Le Fogge, da angolo via Vecchia Buoncammino ad angolo via Baden Powell;6. è istituito il doppio senso di circolazione in via La Mena (per l'arco temporale strettamente necessario al transito dei veicoli della tifoseria e della squadra ospite (dalle ore 13,00 alle ore 15,00);7. L' inversione del senso unico di marcia di via Vecchia Buoncammino, nel tratto compreso da angolo via Corrente le Fogge a viale Michele Fenice Chironna;8. è vietata la sosta in Viale F. Chironna (e precisamente nel tratto dell'area di sicurezza di circa 100 metri stabilita al punto 4).Nei tratti in cui è vietato il transito saranno collocate le barriere di sicurezza del tipo "New Jersey".Il traffico sarà deviato sulle vie limitrofe. I divieti, ovviamente, non valgono per i mezzi di polizia e di soccorso.