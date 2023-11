Team Altamura: il Fasano si arrende alla capolista

Importante vittoria casalinga nella 12esima giornata di andata di serie D, girone H. In casa Team Altamura supera l'Us Fasano. 1-0, con guizzo di testa decisivo di Lattanzio alla mezz'ora della ripresa.Gara molto sentita. Entrambe le squadre motivate a fare bene. Non mancano le occasioni da una parte e dall'altra metà del campo: nei primi minuti di gioco è il Fasano ad essere pericoloso; poi è l'Altamura a incutere timore. La partita si sblocca nella ripresa ed è di nuovo Lattanzio, entrato nei secondi 45' di gioco, a firmare la vittoria come aveva già fatto contro il Martina. Abile il bomber a girare in rete un calcio di punizione dalla destra di Loiodice. I brindisini provano sino alla fine ma la loro pressione non porta al pareggio.Uno scontro diretto che frutta tre punti molto pesanti. La squadra di Giacomarro consolida il primo posto, distanziandosi proprio dai brindisini. In scia per ora resta il Casarano, a -3.Prossima gara: domenica, in trasferta a Barletta.(seguono dettagli)