Trasferta contro l’Afragolese per la Team Altamura

Allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola va in scena, alle ore 14.30, l'undicesima giornata di Serie D, girone H, che mette di fronte Afragolese e Team Altamura.Reduci da tre successi consecutivi, due in campionato e uno in coppa, e sorpasso proprio agli avversari odierni, la Team Altamura cerca il poker alla sesta trasferta stagionale, con vista al terzo posto (ipotetico) occupato attualmente dal Brindisi con soli due punti in più. Ovviamente per far ciò che questo accada, serviranno i giusti parziali anche delle avversarie, anch'esse in campo domenica, con tanto di scontro diretto tra Brindisi e Barletta a pari punti.Ad attendere i Leoni, l'Afragolese che al contrario, vive una situazione buia, con due sconfitte alle spalle seguite da altrettanti pareggi. Un calo, quello dell'ultimo mese che, dopo l'ottimo avvio, li ha fatta scivolare in ottava posizione proprio alle spalle dell'Altamura, team che i padroni di casa vorranno riagganciare in questo scontro diretto di domenica, in quello che sarà un match senza precedenti, letteralmente, tra queste due squadre che mai si sono affrontate prima, poiché militanti in due differenti gironi fino allo scorso anno.