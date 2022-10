Team Altamura a caccia di punti

Sarà la Nocerina l'avversaria del turno 9 del girone H di Serie D, del Team Altamura, che è attesa oggi allo stadio S. Francesco d'Assisi, alle ore 14.30 da un impegno decisivo per restare lontani dalla zona play-out.Entrambe a quota 10 punti, nel pieno centro classifica, si giocano tanto sul futuro della stagione poiché i tre punti in ballo varrebbero un bel passo in avanti in classifica nei confronti del Molfetta fermo a quota 7, al 13° posto, e atteso dall'ardua trasferta contro la Cavese.Le due squadre, inoltre, arrivano a questa sfida da un pareggio per 1-1, con i "Molossi" che in casa del Barletta hanno raccolto un solo punto dopo essere stati in vantaggio per gran parte della gara; e i Biancorossi che hanno agguantato il pari solo nel finale in casa contro il Brindisi; e seppur gli scontri diretti del passato, in casa della Nocerina, vedono prevalere i Rossoneri per 2 vittorie (nelle stagioni 19993-1994 e nel 2019-2020) a 1, è la Team Altamura ad aver vinto lo scontro diretto più recente, quello della passata stagione, con due squadre comunque molto differenti nella composizione della rosa da quella di questa stagione.Non ci resta che attendere, dunque per vedere se una delle due squadre avrà la meglio sull'altra per riuscire ad ottenere quei punti tanto ambiti o sarà la paura della sconfitta a trattenere le due squadre sul pareggio che non smuoverebbe troppo la stagione.