Team Altamura ko ad Andria

Un'altra amara trasferta per la Team Altamura. Allo stadio "Degli ulivi" di Andria, la squadra biancorossa è stata sconfitta da un gol su calcio di punizione. L'attacco della Team, con il nuovo arrivo Spano, è stato bloccato dalla difesa impermeabile dei padroni di casa di cui continua la serie positiva.Il gol decisivo è arrivato al 31' del primo tempo. Su calcio piazzato, Cerone da 30 metri è riuscito a infilare il pallone nell'angolo basso destro della porta difesa da Donini.Nella ripresa l'Altamura è stata imbrigliata dal gioco attendista dei padroni di casa, in grado di imbrigliare qualsiasi azione di gioco tanto che il portiere andriese non è stato impensierito. Anzi, sul finire della partite l'Andria ha mancato il raddoppio e peraltro recrimina per un rigore non assegnato.Una domenica in cui si ferma la marcia dei biancorossi. Si pensa già al prossimo impegno, importantissimo. La Team ospiterà il Taranto.