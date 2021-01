Pari fra Team Altamura e Taranto

Mercoledì si torna in campo: al D'Angelo arriva il Portici

Un pareggio a reti inviolate ad Altamura fra i padroni di casa della Team e il forte e ambizioso Taranto. Non sono mancate le occasioni da gol, sia da una parte sia dall'altra. La gara avrebbe potuto prendere una direzione o l'altra ma nessuna delle due formazioni è riuscita a segnare.Un punto con cui la Team torna a muovere la classifica, dopo il ko di sette giorni fa ad Andria.Mercoledì si torna in casa per il turno infrasettimanale della 15esima giornata: ad Altamura arriva il Portici. Una gara sicuramente alla portata dei padroni di casa, impazienti di rimettere mano ai tre punti riprendendo la marcia delle vittorie.