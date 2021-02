La Team rifila un poker al Portici

Con un poker la Team Altamura resta nella scia delle prime del girone H della serie D. Nel turno infrasettimanale i padroni di casa superano il Portici, malmesso in classifica, con un risultato che non ammette dubbi: 4-1 (1-0) alla fine del primo tempo.Altamura sempre alla guida della gara. Due volte Croce mette la firma. Agli ospiti che accorciano le distanze, rispondono Pantano e Bozzi e la vittoria è più netta. Il ruolino casalingo delle ultime due gare è di quattro punti (pari con il Taranto domenica e la vittoria di oggi).La Team vuole continuare a dire la sua. La classifica è ancora da riscrivere per i recuperi (il Taranto ben quattro gare in meno) ma l'Altamura è lì, a ridosso delle posizioni di vertice.Domenica trasferta lucana, contro il Francavilla.