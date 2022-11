La Team Altamura ospita il Lavello

In scena alle ore 14:30, allo stadio Tonino D'Angolo di Altamura, il match tra Team Altamura e Lavello valido per la 10a giornata di serie D, girone H.Reduce dal successo nella Coppa Italia di categoria contro il Fasano e dal successo a Nocera Inferiore contro la Nocerina nel finale di domenica scorsa, l'Altamura, arriva sull'onda dell'entusiasmo a questa gara la, per giunta con 4 gare senza sconfitta alle spalle; ma anche la consapevolezza che non sarà una gara in discesa, non solo per gli scontri diretti recenti tra le due squadre, che vedono l'Altamura mai vincente contro i lucani, ma anche per le difficoltà fin qui riscontrate in casa dalla Team, che pur vivendo un buon momento in stagione, con l'ottavo posto conquistato recentemente, ha ottenuto una solo una vittoria davanti al proprio pubblico verso cui ha ancora qualcosa da dimostrare.La sconfitta settimanale in coppa, per il Lavello di Karel Zeman, figlio di Zdenek, non preclude comunque i piani del gialloverdi, al momento fuori dalla zona play-out e comunque ancora in corsa per la salvezza.In qualsiasi caso le statistiche restano statistiche e la palla passa al campo in cui tutto può succedere, augurandoci di assistere ad una bella gara, ricca di emozioni.