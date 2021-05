Vaccinazione del personale delle scuole

A partire da oggi si completa la vaccinazione del personale della scuola con le seconde dosi. Si comincia con il quinto circolo didattico "San Francesco d'Assisi". Il calendario dei turni proseguirà in tutta la settimana e nella prossima.Per le scuole in cui la vaccinazione è prevista di mattina, la sindaca - su richiesta degli stessi istituti - sta disponendo la sospensione delle attività didattiche nel giorno previsto per la somministrazione della seconda dose.Oggi attività sospese al 5° circolo; il 25 maggio per l'istituto comprensivo "San Giovanni Bosco - Tommaso Fiore"; il 27 per la "Mercadante".Ciascuna istituzione scolastica, inoltre, in base all'autonomia sta organizzando le attività scolastiche per il giorno successivo alla vaccinazione stessa (o per i due giorni successivi), facendo ricorso alla ddi - didattica digitale integrata.