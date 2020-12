Rimossi i mobili dal giardino pubblico in via Bari

Dopo la nostra segnalazione I-Report sull'abbandono di mobili nel giardino pubblico di via Bari, sul lato in via vecchia Buoncammino, l'intervento di pulizia è stato effettuato questa mattina. L'area è stata ripulita da tavolini, sedie e mobili. Un cumulo piccolo ma tale da deturpare il decoro urbano e soprattutto a rischio di trasformarsi in una piccola discarica, se altre persone in modo incivile lo avessero utilizzato - come spesso accade - per lasciare rifiuti al suolo.L'amministrazione condanna i gesti incivili e fa appello al senso civico."Si tratta di fenomeni intollerabili - scrive l'amministrazione comunale - anche perché il ritiro degli ingombranti presso il proprio domicilio è gratuito chiamando il numero verde 800036459 oppure è possibile recarsi presso il CCR in via Gravina, dal lunedì al sabato dalle 13:00 alle 19:00. L'Amministrazione comunale segue costantemente il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti cercando di dare risposte ai cittadini".