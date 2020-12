Mobili abbandonati nel giardino pubblico in via Bari

Sedie, tavolini, mobili. Un cumulo di rifiuti è stato abbandonato nel giardino pubblico in via Bari, sul lato di via vecchia Buoncammino. Probabilmente è ciò che resta di un trasloco o della pulizia di qualche locale.Un gesto sicuramente da condannare, considerando che ci sono le modalità legali per liberarsi di questi rifiuti, senza abbandonarli dove capita.Tale cumulo è stato segnalato per la rimozione. Un nostro lettore sollecita la pulizia quanto prima, considerando che i rifiuti sono lì da alcuni giorni e c'è il rischio che questa "presenza" possa essere utilizzata per continuare a lasciare al suolo altra immondizia di vario genere.