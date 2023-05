Protezione civile Puglia: allerta meteo gialla per pioggia

Bollettino per il 17 maggio

Norme comportamentali per temporali e fulmini Raccomandazioni di Protezione civile

La sezione pugliese della Protezione civile ha emesso un messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità dalle ore 08:00 di oggi, con durata per le successive 12 ore. Evento previsto: "Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati".Insomma un mese di maggio ancora segnato dal maltempo.La Protezione civile, come di consueto, invita a osservare le norme comportamentali in caso di eventi climatici avversi.