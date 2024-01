Protezione civile: previsioni 20 gennaio, neve al Centro Sud e forti venti

Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha comunicato che la perturbazione in atto sul nostro Paese, sta convogliando intense e fredde correnti di grecale accompagnate da precipitazioni sparse, che risulteranno a carattere nevoso fino a quote collinari sulle regioni centro-meridionali peninsulari, in un contesto di generale e marcato calo delle temperature su tutto il territorio nazionale.L'avviso prevede dalla notte di oggi, venerdì 19 gennaio, nevicate fino a 300-500 metri su Abruzzo e Molise con apporti al suolo moderati; fino a 400-600 metri su Campania, Puglia centro-settentrionale e Basilicata con apporti al suolo moderati, fino a localmente abbondanti alle quote superiori di Basilicata e Campania; in graduale calo fino a 600-800 metri sulla Calabria centro-settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati. Dalla sera-notte di oggi si prevedono inoltre venti da forti a burrasca nord-orientali su Lazio settentrionale, settori appenninici di Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, con raffiche di burrasca forte specie sulla Puglia meridionale e sui settori ionici della Calabria.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani, sabato 20 gennaio, allerta gialla su ampi settori di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.- La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità dalle ore 06.00 del 20.01.2024 e per le successive 18 ore. L'allerta riguarda tutta la Puglia (il territorio di Altamura ricade nell'area Puglia centrale bradanica).Evento previsto: Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati sulla Puglia centro - settentrionale. Nevicate al di sopra dei 400 - 600 metri s.l.m. sulla Puglia centro - settentrionale, con apporti al suolo moderati. Venti: forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca fino a burrasca forte sulla Puglia meridionale; forti mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile invita i cittadini a osservare le consuete raccomandazioni e norme comportamentali