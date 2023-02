Protezione civile: allerta meteo per pioggia

Messaggio con previsioni valide per oggi (1 marzo)

Norme comportamentali per temporali e fulmini Raccomandazioni di Protezione civile

Per la giornata di oggi, 1 marzo, la Protezione civile ha diramato un messaggio di allerta, di colore giallo, per pioggia. Evento previsto: Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.La durata presunta del messaggio di allerta è fino alle 20.00.Come sempre, in caso di eventi climatici avversi, la Protezione civile rivolge le consuete raccomandazioni.