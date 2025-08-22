Meteo
Protezione civile: allerta meteo per pioggia
Possibilità di precipitazioni nel fine settimana
Puglia - venerdì 22 agosto 2025 18.59
La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta, di colore giallo, con validità nel giorno 23 agosto 2025 (a partire dalle ore 06.00 e per le successive 14 ore).
Evento previsto: "Precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".
Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali.
Evento previsto: "Precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".
Come di consueto, la Protezione civile di Altamura invita la popolazione a consultare e osservare le raccomandazioni e le norme comportamentali.