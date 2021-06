Pronti i volontari per la Cattedrale

Si rinnova l'esperienza dei volontari della Cattedrale. Uomini e donne, anziani e giovani. Sono state consegnate le pettorine in una cerimonia in Cattedrale, alla presenza del vescovo Giovanni Ricchiuti.Gli "angeli custodi" - come ha spiegato don Nunzio Falcicchio, responsabile dell'ufficio della diocesi per i beni culturali - accolgono i turisti e i pellegrini, sorvegliano i luoghi e dedicano un po' di tempo libero al servizio degli altri. E contribuiscono al rispetto e alla tutela di luoghi così importanti come il monumento federiciano.Un'esperienza di volontariato puro dedicato al luogo simbolo della propria città. La prima dote è saper accogliere i cittadini e i visitatori chiedendo loro di rispettare i luoghi e il silenzio, quindi servono pazienza e cortesia. I "volontari in Cattedrale" sono seguiti da una responsabile (Rosanna Moramarco) e partecipano a corsi formativi gratuiti organizzati dalla Diocesi. L'impegno di tempo richiesto è di alcune ore alla settimana a turno tra i vari aderenti.