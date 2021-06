Sciopero nazionale, per un giorno salta la raccolta differenziata

Domani (mercoledì 30 giugno) non si terrà la raccolta differenziata porta-a-porta a causa di uno sciopero nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali, indetto dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti. Nei Comuni di tutta Italia non saranno garantiti i regolari servizi di igiene urbana, come la raccolta domiciliare e lo spazzamento, mentre saranno assicurati i servizi essenziali.Pertanto ad Altamura questa sera non si dovranno mettere fuori i contenitori della raccolta differenziata, è previsto l'umido per le utenze domestiche in base alla rotazione settimanale."Fermiamo il 177", questo il messaggio dei sindacati. Il riferimento è all'articolo 177 del codice degli appalti, riguardanti le aziende concessionarie di servizi pubblici, per esternalizzare l'80% di tutte le attività. Secondo i sindacati, questo mette a rischio i posti di lavoro e non è una garanzia di miglioramento dei servizi.Prevista una manifestazione alla Prefettura di Bari.