Pasqua bagnata in Puglia, allerta meteo gialla

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta meteo, di colore giallo, valido da stasera e per la giornata di domani, domenica di Pasqua. L'allerta vale per tutta la Puglia.Evento previsto: "Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati".La Protezione civile raccomanda i consueti comportamenti di prudenza in caso di eventi climatici avversi.