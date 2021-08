Ondate di calore, i numeri utili per le segnalazioni

Due numeri di telefono per le segnalazioni sulle ondate di calore. Sono e saranno giorni di afa e caldo in cui tenersi al riparo da prolungate esposizioni e seguire le semplici e comuni regole di comportamento consigliate in questi casi. Per necessità e urgenza è possibile contattare anche il comando di Polizia locale.I numeri che si possono contattare sono 080.3141014 e 080.3165111 e sono già attivi dal mese scorso. Ovviamente si tratta di una possibilità aggiuntiva rispetto al canale preferenziale dei medici di medicina generale con i propri assistiti. Il medico di famiglia è sempre la prima opzione quando c'è qualcosa di anomalo da segnalare.E' un caldo a cui prestare attenzione, soprattutto per le fasce più vulnerabili a cominciare dagli anziani.