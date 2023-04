Maltempo: forte pioggia manda in tilt le periferie

Norme comportamentali per temporali e fulmini Raccomandazioni di Protezione civile

Questo pomeriggio una forte pioggia, di breve durata ma molto intensa, ha provocato l'allagamento di alcune strade periferiche e della viabilità rurale. Inevitabili i disagi per la circolazione dei veicoli. La situazione è rientrata dopo breve tempo, con il deflusso delle acque.Come sempre, le situazioni più difficoltose riguardano le strade urbane a forte pendenza come via Pietro Colletta. Allagamenti si sono registrati anche sulla provinciale "Tarantina". Disagi anche a Fornello. La situazione è stata monitorata dalla Protezione civile e dalle associazioni di volontariato.Anche per domani, nell'area murgiana - facente parte della Puglia bradanica - è stato diramato un messaggio di allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico da temporali, con la previsione di ulteriori precipitazioni ("da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulle zone interne della Puglia centro-meridionale"). Sono raccomandate le consuete "norme comportamentali".