Lavori di Aqp, sopralluogo per una verifica

Un sopralluogo è stato effettuato questa mattina per una verifica degli interventi per il risanamento della rete idrica ad Altamura che sono in corso da parte di Aqp. I lavori, che riguardano varie zone dell'abitato, riguardano controllo delle pressioni, monitoraggio delle grandezze idrauliche, sostituzione di tronchi vetusti e distrettualizzazione.I lavori prevedono la sostituzione di 12,9 chilometri di tronchi idrici, la realizzazione di 145 postazioni di misura e di controllo delle pressioni, la suddivisione della rete in 7 distretti e il rifacimento di 1399 allacci idrici, per un importo di 7,6 milioni di euro. Sono in fase di progettazione esecutiva, intanto, ulteriori interventi per la distrettualizzazione delle reti idriche e la sostituzione di ulteriori 115 km di tronchi idrici, pari al 62% della rete esistente (185 km), con un importo di 41 milioni di euro.Al sopralluogo hanno partecipato il consigliere regionale Francesco Paolicelli, presidente della commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale, e gli assessori comunali Michele Cornacchia (lavori pubblici) e Vincenzo Nuzzi (assetto del territorio)."Acquedotto Pugliese - dichiara Francesca Portincasa, Coordinatore Industriale e Servizi Tecnici e Direttore Reti e Impianti- ha promosso, in piena sintonia con la Regione Puglia, l'Autorità Idrica Pugliese e le Amministrazioni Comunali, una rilevante progettualità per risanare le reti. Al contempo l'azienda è impegnata a integrare le fonti esistenti e a riutilizzare le acque di depurazione. Azioni fondamentali per fronteggiare i cambiamenti climatici in atto e ridurre la vulnerabilità del sistema nel lungo periodo. È evidente che, dinanzi a una sempre più crescente scarsità di risorsa idrica, dobbiamo agire su più fronti per rendere sempre accessibile alle nostre popolazioni un bene così prezioso".I lavori in corso sul territorio di Altamura sono finanziati dalla Regione Puglia (risorse del Programma POR FESR Puglia 2014-2020) e pianificati da Acquedotto Pugliese, in sintonia con l'Autorità Idrica Pugliese. Interventi che si vanno ad aggiungere a quelli ordinari di manutenzione delle reti."Siamo fiduciosi - ha dichiarato Francesco Paolicelli - che i lavori di risanamento della rete idrica e di adeguamento dell'impianto di depurazione riusciranno a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ringrazio Acquedotto Pugliese per questo sopralluogo 'partecipato'; auspico che possano essercene altri al fine di seguire lo stato di avanzamento dei lavori. Chiederò, inoltre, un ulteriore incontro alle associazioni di categoria agricole, al Comune di Altamura, all'Arif - l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali e all'Aqp per capire se vi sono le condizioni per il riutilizzo delle acque depurate in agricoltura".