Intervento tempestivo per un incendio, encomi alla Polizia locale

Nel corso della festa di San Sebastiano che si è celebrata ieri in Cattedrale, al comando di Polizia locale sono stati conferiti encomi per l'intervento tempestivo di evacuazione di un immobile in via Ugo Foscolo dove - ad aprile dello scorso anno - si sviluppò un incendio che non ha avuto conseguenze per i residenti.Gli encomi, conferiti con decreto del commissario prefettizio Mariarita Iaculli, sono stati assegnati per l'intervento molto importante ai fini dell'incolumità dei residenti di una palazzina in via Foscolo, avvenuto nella tarda serata del 15 aprile . Le pattuglie erano a fine servizio, dopo una manifestazione religiosa, quando si accorsero del fumo e delle fiamme in un appartamento al secondo piano. L'incendio si era originato in un appartamento. Con importante tempestività, fattore essenziale nell'intervento, la Polizia locale che ha dato l'allarme a tutti i condomini, molti dei quali non si erano accorti di nulla, facendo uscire tutte le famiglie. Nel frattempo sono poi arrivati anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Condominio composto da cinque piani e 20 unità abitative. Alcune persone fragili, non autosufficienti, sono state portate fuori dall'immobile dopo essere state caricate a spalla.Hanno ricevuto l'encomio il comandante Stefanelli, presente personalmente alle operazioni di sgombero, e gli operatori Michele Martimucci, Antonio Beltempo, Antonio Moramarco, Mario Dibenedetto, Pasquale Sciannanteno, Domenico Recchia, Antonio Ventura, Antonella Cristallo e Gaetano Ciotola.