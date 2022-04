Tanta paura per un incendio in un palazzo in via Foscolo

Tanta paura ma fortunatamente nessuno ha subito conseguenze. Nella tarda serata di ieri un incendio si è sviluppato in un palazzo in via Foscolo. Le fiamme si sono originate in un appartamento, per cause in corso di accertamento. Il fumo si è propagato.Della situazione si è immediatamente accorta la Polizia locale che ha dato l'allarme a tutti i condomini, molti dei quali non si erano accorti di nulla, facendo uscire tutte le famiglie. Nel frattempo sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.Nessuna conseguenza per le persone. Dopo una prima verifica tecnica, alcuni appartamenti sono stati temporaneamente sgomberati.seguono altre notizie